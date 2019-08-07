Водитель грузовика погиб в ДТП в Брянской области

В Унечском районе Брянской области столкнулись два грузовых автомобиля. Погиб один из водителей. Об этом сообщает УГИБДД по региону.

Авария произошла во вторник, 6 августа, на 125-м км трассы Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь. По предварительным данным, 48-летний водитель фуры Renault Premium нарушил дистанцию и врезался в грузовик MAN с полуприцепом. Затем машину отбросило на стоявшую на обочине легковушку Kia Carnival, пишет NASHBRYANSK.RU.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель фуры Renault получил различные травмы, от которых скончался. Информации о других пострадавших нет.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

В конце июля сообщалось о том, что в первом полугодии 2019 года количество аварий на дорогах в Брянской области сократилось.