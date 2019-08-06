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Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани

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Фото: vk.com/23 РЕГИОН
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Два человека погибли, четыре пострадали при столкновении большегруза и ВАЗ-2108 на трассе Тамань–Веселовка на Кубани. Об этом 5 августа сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным полиции, 31-летний водитель большегруза, совершая маневр, не убедился в безопасности и допустил столкновение.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 25-летний водитель и 45-летний пассажир отечественного авто, еще четыре пассажира из легковушки были госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — цитирует сообщение ТАСС.

По факту ДТП начата проверка.

Ранее, 5 августа, сообщалось, что два автомобиля лоб в лоб столкнулись в Казани. Пострадали восемь человек.

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