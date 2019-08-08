Кузнецова рассказала о пострадавших в ДТП под Новороссийском детях

В автобусе и внедорожнике, столкнувшихся под Новороссийском, находились в общей сложности 14 детей. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

По словам детского омбудсмена, трое детей были в машине, 11 — в автобусе, передает «Интерфакс». Двое детей, находившихся в автомобиле, погибли (им было 17 и девять лет). Третий ребенок, которому три года, жив, но находится в тяжелом состоянии.

Все дети, ехавшие в автобусе, живы. Им оказывают медицинскую помощь.

Автобус столкнулся с внедорожником Volkswagen вечером 7 августа на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский. ДТП произошло из-за неудачной попытки обгона. Внедорожник зацепил автобус, в итоге оба транспортных средства рухнули с обрыва. Водители обоих транспортных средств, по предварительной версии, были трезвы.

Жертвами аварии стали три человека. Еще 42 человека получили травмы и ранения различной степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело о гибели нескольких человек.