Стала известна предварительная причина ДТП с автобусом под Новороссийском

Водитель автобуса с пассажирами, упавшего с обрыва на трассе Новороссийск – Керченский пролив, потерял управление из-за того, что, возможно, уснул за рулем. Соответствующий вывод можно сделать исходя из обстоятельств происшествия, сообщил в четверг, 8 августа, источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.

Следователи назначили ряд судебно-медицинских и автотехнических экспертиз после ДТП с целью установить все обстоятельства произошедшего, передает «РИА Новости». По предварительной информации, водители обоих транспортных средств были трезвы.

Внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai столкнулись накануне вечером на 16-м км автодороги Новороссийск – Керченский пролив.

Оба транспортных средства упали с высокого обрыва после столкновения, сообщает телеканал «360». Три пассажира Volkswagen, в том числе два ребенка, погибли. Погибшие были жителями Челябинска. Всего в автомобиле находились шесть человек — семейная пара с двумя детьми и их знакомая с ребенком, уточняет сайт kp.ru.

Травмы различной степени тяжести получили 44 человека. В настоящее время все пострадавшие находятся в больницах. Врачи экстренно прооперировали 13 человек.

Ранее в этот же день уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что в автобусе и внедорожнике, столкнувшихся под Новороссийском, находились в общей сложности 14 детей.

Экскурсионный автобус принадлежит санаторию «Эллада». Директора здравницы уже вызвали на допрос в Следственный комитет России по Краснодарскому краю.

Губернатор Краснодарского края сообщил, что автобус имел разрешение на экскурсионные перевозки, передает «Интерфакс».