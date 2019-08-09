Суд арестовал водителя экскурсионного автобуса после ДТП под Новороссийском

Водитель экскурсионного автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском, арестован на два месяца. Советующее решение в пятницу, 9 августа, вынес Приморский районный суд города.

Согласно постановлению, Роман Поляков будет находится под стражей до 8 октября текущего года, сообщает ТАСС.

Внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai столкнулись вечером 7 августа на 16-м км автодороги Новороссийск — Керченский пролив. После столкновения оба транспортных средства упали с высокого обрыва. Три пассажира легкового автомобиля, в том числе два ребенка, погибли. Всего в ДТП пострадали 44 человека, все они госпитализированы.

По данным следствия, водитель автобуса превысил допустимую скорость и не уступил дорогу внедорожнику, который имел преимущество. Расследование аварии ведется по статьям о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ).