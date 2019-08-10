Tesla загорелась после аварии в Москве

В Москве на 40-м км МКАД столкнулись электромобиль Tesla и эвакуатор. Об этом 10 августа сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что легковой автомобиль с тремя пассажирами загорелся сразу после столкновения. По информации телеканала РЕН ТВ, за рулем был 41-летний мужчина.

После ДТП его отправили в больницу. Он впал в кому, врачи продолжают бороться за его жизнь.

Ранее 10 августа стали известны новые подробности ДТП под Новороссийском, где автобус и внедорожник сорвались с обрыва.