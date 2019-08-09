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24 человека пострадали в результате ДТП с возгоранием на Украине

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Фото: vk.com/Журнал Житомир-Новости города
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На Украине в Житомирской области 24 человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса. Об этом сообщили в пятницу, 9 августа, в пресс-службе областного управления национальной полиции страны.

Инцидент произошел в районе 13 часов, уточняет НСН. Легковушка загорелась после столкновения с микроавтобусом. В результате пострадали водитель и пассажир машины, а также 21 пассажир и водитель микроавтобуса. Жертв удалось избежать.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

7 августа внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai столкнулись на 16-м км автодороги Новороссийск – Керченский пролив. После столкновения оба транспортных средства упали с высокого обрыва. Три пассажира легкового автомобиля, в том числе два ребенка, погибли. Всего в ДТП пострадали 44 человека, все они госпитализированы.

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