24 человека пострадали в результате ДТП с возгоранием на Украине

На Украине в Житомирской области 24 человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса. Об этом сообщили в пятницу, 9 августа, в пресс-службе областного управления национальной полиции страны.

Инцидент произошел в районе 13 часов, уточняет НСН. Легковушка загорелась после столкновения с микроавтобусом. В результате пострадали водитель и пассажир машины, а также 21 пассажир и водитель микроавтобуса. Жертв удалось избежать.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

7 августа внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai столкнулись на 16-м км автодороги Новороссийск – Керченский пролив. После столкновения оба транспортных средства упали с высокого обрыва. Три пассажира легкового автомобиля, в том числе два ребенка, погибли. Всего в ДТП пострадали 44 человека, все они госпитализированы.