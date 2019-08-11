Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе «Кавказ»

Два человека погибли, один пострадал при столкновении двух автомобилей на федеральной трассе «Кавказ» в Минеральных водах. Об этом 10 августа сообщили в управлении ГИБДД по Ставропольскому краю.

ДТП произошло в 19:35 мск. Столкнулись ВАЗ-2107 и Ford.

Водитель и пассажир отечественного авто погибли на месте, водитель иномарки госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

«По предварительной версии, водитель легкового автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем», - цитирует сообщение ГИБДД ТАСС.

Правоохранители отметили, что в момент аварии шел дождь, и трасса была мокрой. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее 10 августа сообщалось, что четыре человека пострадали в массовом ДТП с участием пяти машин на МКАД.