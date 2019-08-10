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Три человека погибли в ДТП под Тулой

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Фото: МЧС РФ
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В Кимовске Тульской области в результате ДТП с участием автомобилей Mitsubishi Lancer, «Лада Калина» и ВАЗ-2112 три человека погибли и еще один пострадал. Об этом в субботу, 10 августа, рассказал «Интерфаксу» представитель УМВД региона Сергей Сергейчев.

«Утром в субботу в Кимовске на улице Первомайской водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП погибли три девушки, находившиеся в салоне, еще одна пассажирка госпитализирована», — отметил он.

Уточняется, что полиция выясняет обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц»).

В настоящее время предполагаемый виновник ДТП уже задержан.

Ранее 10 августа четыре человека пострадали в массовом ДТП с участием пяти машин на МКАД. Движение перекрыто на трех полосах из пяти. Авария произошла утром на 74-м километре МКАД. Столкнулись два грузовика и три легковушки.

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