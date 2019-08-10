ДТП с пятью автомобилями произошло на МКАД
Четыре человека пострадали в массовом ДТП с участием пяти машин на МКАД. Движение перекрыто на трех полосах из пяти, сообщили в экстренных службах Москвы.
Авария произошла утром 10 августа на 74-м километре МКАД. Столкнулись два грузовика и три легковушки. По данным источника агентства «РИА Новости», одну из машин отбросило на остановку общественного транспорта.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства ДТП.
6 августа сообщалось, что на северо-западе Москвы на внутренней стороне МКАД столкнулись сразу шесть автомобилей.