Пытавшийся объехать мир на велосипеде путешественник погиб в ДТП

Японский путешественник Фумихико Сато, который отправился в кругосветное путешествие на велосипеде, погиб в ДТП с грузовиком в Перу, сообщает NHK.

По данным телеканала, 31-летний турист достиг южноамериканской страны 31 июля, а 4 августа в городе Гуадалупито его сбил грузовик.

Водитель большегруза задержан. Полиция проводит расследование и выясняет все обстоятельства происшествия.

О Сато известно, что он преподавал в начальной школе. В прошлом году японец бросил работу и отправился в путешествие на велосипеде, попутно ведя блог для детей.

8 августа сообщалось, что четверо туристов из Петербурга загадочно пропали под Мурманском.