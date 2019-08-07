Стала известна самая путешествующая нация

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) назвала самую путешествующую нацию в мире. Ею оказались граждане Соединенного Королевства.

Согласно отчету ведомства, за границу отправлялись около 126 млн жителей Великобритании (8,6% от количества всех авиапассажиров в мире). Второе место заняли граждане США — 115 млн. Третьими стали жители Китая, из которых путешествуют 97 млн.

На четвертой позиции по количеству путешественников оказалась Германия с показателями в 94 млн человек, а следом за ними идут французы — 60 млн.

5 августа россияне подсчитали траты на еду в поездках.