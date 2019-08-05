Россияне подсчитали траты на еду в поездках

Большинство россиян считают важным во время поездки за границу попробовать местную кухню и готовы тратиться на деликатесы. Такие данные следуют из опроса, проведенного сервисом momondo.ru. Результаты приводит «РИА Новости» 5 августа.

Так, более половины респондентов (52%) заявили, что в путешествиях их не смущают траты на еду. Среди россиян 25% опрошенных готовы тратить 500-1000 рублей на человека в день, 32% — от 1 тыс. до 2 тыс. рублей в день, 18% — от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, а свыше этого диапазона — каждый двадцатый.

Кроме того, 80% опрошенных уверены, что еда помогает погрузиться в культуру не хуже, чем произведения искусства. Местную кухню перед поездкой изучают 42% туристов, а для 16% необычные вкусовые предпочтения являются главным мотиватором путешествия.

В то же время, находясь в путешествии россияне редко едят в кафе. Около 10% посещают подобные заведения каждый день, а 41% — лишь несколько раз за все время поездки.

При выборе ресторана 83% туристов из России чаще всего ориентируются на рекомендации в интернете, из них 40% — на тематические сайты, 30% — на соцсети и еще 13% — на блоги. Еще 53% доверяют советам местных жителей и гидов, а 48% — словам своих знакомых, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее в этот день специалисты назвали самые популярные у россиян авианаправления.