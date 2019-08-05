Стали известны самые популярные авиамаршруты у российских туристов

Эксперты назвали наиболее популярные у россиян авианаправления. Об этом сообщает в понедельник, 5 августа, «РИА Новости» со ссылкой на исследование Aviasales.

Как отмечается, специалисты проанализировали, билеты в какие города покупали российские граждане в течение последнего года. Выяснилось, что самыми востребованными маршрутами оказались Москва, Санкт-Петербург, Крым, Сочи, Минеральные Воды и Краснодар.

При этом, согласно исследованию, в Москву, Санкт-Петербург и Минеральные Воды в этом году чаще (на 16%) летали мужчины. Женщины же в основном отправлялись в Сочи, Крым и Краснодар (на 27% чаще мужчин).

Рейтинг наиболее популярных зарубежных направлений у женщин и мужчин также отличается. Так, «женскими» маршрутами (на 20% чаще) стали Тель-Авив, Барселона, Париж, Стамбул и Ларнака, «мужскими» (28%) — Бангкок, Берлин, Прага и Рим.

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