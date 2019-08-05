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Социологи выяснили число дачников в России

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Более 60% россиян летом с разной регулярностью выезжают на дачу, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованию, на дачу едут 62% граждан. При этом 20% бывают там каждую неделю, 21% (в основном, молодежь от 18 до 24 лет) выезжают в загородный дом редко — около трех-четырех раз за лето. Еще 8% респондентов заявили, весь сезон проводят за городом.

Наиболее популярной целью выезда на дачу, как отмечает «РИА Новости», является выращивание сельхозпродуктов для собственного потребления (71%). В течение последних 14 лет популярность этого занятия остается неизменной (для сравнения, 72% в 2005 году).

Кроме того, около трети дачников (34%) приезжают за город для того, чтобы заниматься обустройством — сажать газоны, клумбы, делать пруды и др. Приблизительно четверть опрошенных (26%) главной целью называет развлечения и отдых, преимущественно это жители Москвы и Санкт-Петербурга (32%).

Опрос проводился 10 июля. Выборка составила 1,6 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет. Метод исследования — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

10 июня стало известно, что почти половина россиян (49%) заявили, что жизнь их целом устраивает. Противоположное мнение высказали 22% респондентов. При этом больше четверти опрошенных (28%) отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти.

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