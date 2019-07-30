Прямой эфир

ВЦИОМ раскрыл число делающих сбережения россиян

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 70% россиян откладывают средства на будущее и настроены не тратить сбережения. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного во вторник, 30 июля.

Счастье по расчету: для чего нужен рейтинг благополучия стран
«Индекс счастья» как степень удовлетворенности жизнью

При этом 23% опрошенных стремятся как можно быстрее потратить зарплату или пенсию, пишет «Федеральное агентство новостей». Отмечается, что в марте доля таких граждан составляла 20%.

«Вариант размещения свободных средств на счету банковского вклада сегодня считают оптимальным 46% граждан. О том, что лучше забрать деньги из банка, говорит треть опрошенных (32%)», — написано в данных опроса.

Кроме того, 24% россиян считают, что сейчас благоприятное время для совершения крупных покупок. Это на 2% больше в сравнении с началом года.

10 июня стало известно, что почти половина россиян (49%) заявили, что жизнь их целом устраивает. Противоположное мнение высказали 22% респондентов. При этом больше четверти опрошенных (28%) отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти.

Порядка 54% россиян оценивают экономическое положение России как среднее. Около 13% назвали ситуацию в стране выше среднего, 28% — ниже. Большинство опрошенных (61%) указали, что материальное положение их семьи является средним, четверть (25%) — что оно плохое, 14% — выше среднего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВЦИОМ выяснил долю желающих купить дачу россиян
Социологи выявили любовь россиян к поцелуям

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017