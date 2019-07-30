ВЦИОМ раскрыл число делающих сбережения россиян

Около 70% россиян откладывают средства на будущее и настроены не тратить сбережения. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного во вторник, 30 июля.

При этом 23% опрошенных стремятся как можно быстрее потратить зарплату или пенсию, пишет «Федеральное агентство новостей». Отмечается, что в марте доля таких граждан составляла 20%.

«Вариант размещения свободных средств на счету банковского вклада сегодня считают оптимальным 46% граждан. О том, что лучше забрать деньги из банка, говорит треть опрошенных (32%)», — написано в данных опроса.

Кроме того, 24% россиян считают, что сейчас благоприятное время для совершения крупных покупок. Это на 2% больше в сравнении с началом года.

10 июня стало известно, что почти половина россиян (49%) заявили, что жизнь их целом устраивает. Противоположное мнение высказали 22% респондентов. При этом больше четверти опрошенных (28%) отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти.

Порядка 54% россиян оценивают экономическое положение России как среднее. Около 13% назвали ситуацию в стране выше среднего, 28% — ниже. Большинство опрошенных (61%) указали, что материальное положение их семьи является средним, четверть (25%) — что оно плохое, 14% — выше среднего.