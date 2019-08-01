В Москве заработал новый короткий номер для туристов

Новый короткий телефонный номер 122 заработал для туристов в Москве с 1 августа. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Отмечается, что наряду с коротким для связи с Московским центром информационной поддержки туристов действует городской десятизначный номер — +7 (495) 122-01-11. Короткий номер работает для вызовов с мобильных номеров всех российских и иностранных операторов связи на территории Москвы и области, а длинный подойдет для всех номеров из других стран и с территории РФ.

Как пишет НСН, номера доступны в круглосуточном режиме без выходных и праздников. Операторы контакт-центра проконсультируют путешественников на русском и английском языках. Оплата звонков на оба номера производится в соответствии с тарифом абонента. Запуск этих телефонов в комитете по туризму назвали важным шагом для развития города. Прежние номера туристического кол-центра аннулируются и действовать уже не будут.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», в будущем появится выбор китайского, французского, испанского и немецкого языков. Сейчас в контактном центре на звонки отвечают 20 сотрудников, однако их число возрастет при увеличении нагрузки.

Операторы подскажут, как доехать до нужного места, как оплатить проезд в метро, где взять напрокат велосипед или как добраться до аэропорта. Кроме того, путешественники смогут узнать у них, где и во сколько пройдет то или иное городское мероприятие, адреса музеев, парков, стадионов и других достопримечательностей, пишет «Москва 24». Операторы подскажут адреса и часы работы консульств, посольств и визовых центров, а также предложат помощь в экстренной ситуации.

23 июля сообщалось, что Москва вошла в топ-20 самых посещаемых столиц мира.