Вам турпакет: россияне увеличили траты на внутренний отдых

Траты россиян на отдых внутри страны с начала года выросли на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом «Известиям» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. В среднем расходы на отпуск одного человека составляют 46 тыс. рублей. По данным Росстата, за весь прошлый год организованные туристы потратили на путешествия по стране почти 60 млрд рублей — это на 14% больше, чем в 2017-м. При этом средняя стоимость тура на отечественных курортах вдвое ниже, чем на турецких, которые сохраняют первое место по популярности у россиян.

В 2018 году стоимость турпакетов, купленных россиянами, составила 293,5 млрд рублей. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия». На отдых внутри страны путешественники потратили 59,5 млрд рублей, за рубежом — 234 млрд. Расходы на турпутевки выросли по сравнению с 2017 годом на 7%. На отдых в РФ было потрачено на 14% больше, на зарубежные поездки — на 5%. Речь идет именно о туристах, купивших путевку, россияне, путешествующие самостоятельно, не учитывались.

Самым популярным внутренним направлением в 2018-м оказался Санкт-Петербург, его в прошлом году посетили 438,6 тыс. организованных туристов. На втором месте — Москва (320,3 тыс.), затем идут Краснодарский край (227 тыс.), Республика Крым (128,3 тыс.) и Татарстан (120,2 тыс.). В десятку сильнейших вошли Московская (109,8 тыс.), Нижегородская (105 тыс.), Свердловская (102,8 тыс.) области, а также Ставропольский (96,4 тыс.) и Пермский (92,6 тыс.) края.

Самыми популярными заграничными направлениями стали Турция (2,2 млн), Таиланд (540,5 тыс.), а также Китай (478,9 тыс.).

Как рассказал «Известиям» Юрий Барзыкин, по итогам семи месяцев 2019 года расходы наших граждан на отдых внутри страны увеличились на 10–15% по отношению к аналогичному периоду 2018-го. Он отметил, что прошлогодняя динамика роста сохранилась. По словам вице-президента РСТ, средние затраты на одного человека сейчас составляют 46 тыс. рублей (в 2018 году — 43 тыс.).

Увеличение расходов связано как с более высокими запросами туристов, так и с ростом цен, отмечает эксперт.

Руководитель пресс-службы туроператора «Интурист» Дарья Домостроева сказала «Известиям», что в компании тоже фиксируют увеличение трат россиян на отпуск, там связывают это с подорожанием авиаперевозок и ростом НДС до 20%. Она отметила, что в секторе организованного туризма у компаний, работающих на внутренних направлениях, лидирует Сочи.

— У нас на Сочи приходится более 55% всех бронирований пляжных туров на черноморском побережье. В Анапе наиболее востребованы объекты размещения, работающие по системе all inclusive в средней ценовой категории, — пояснила она. — В Республике Крым спросом пользуются гостиницы и пансионаты с собственной парковкой, растет доля туристов, приобретающих только наземное обслуживание, чтобы добраться до курортов самостоятельно на машине через Крымский мост.

По словам Юрия Барзыкина, по итогам семи месяцев 2019 года самые популярные направления для отдыха — Краснодарский край и Крым, хотя Москва и Санкт-Петербург тоже сохраняют сильные позиции.

Эксперт подчеркнул, что сейчас активно развиваются новые направления для отдыха: гастрономический, спортивный, экстремальный туризм. Также популярен интегрированный отпуск — когда люди едут в командировку, а потом остаются на несколько дней в том же городе. Кроме того, россияне часто совмещают пляжный и культурно-познавательный отдых.

В 2018 году лишь 11% пользователей сервиса OneTwoTrip признавались, что тратят в отпуске все свои деньги до копейки, в 2019-м доля ответивших так же возросла до 27%, рассказал «Известиям» директор по маркетингу компании Алексей Теплов. Треть опрошенных (32%) заявили, что в этом году они оставили на курортах больше денег, чем в прошлом.

По данным компании Level Travel, средняя стоимость тура по России этим летом составила около 40 тыс. рублей. Самое популярное зарубежное направление — Турция — обходится путешественникам более чем в два раза дороже — около 90 тыс., рассказал «Известиям» представитель сервиса.