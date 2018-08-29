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В туристической отрасли появится 30 тыс. дополнительных рабочих мест

В течение семи лет в России построят 45 новых туристских кластеров в 35 регионах
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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К 2025 году в туристских кластерах будет создано почти 30 тыс. рабочих мест. Об этом сказано в рабочей версии федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)», с которой ознакомились «Известия». Всего, по данным Ростуризма, сейчас строится 45 кластеров в 35 регионах, в том числе в Крыму, Ингушетии, Бурятии и Приморье. В перспективе они должны стать частью 15 крупных инвестиционных туристских проектов. Эксперты называют кластерный подход очень перспективным — выиграют от этого и путешественники, и те, кто создает условия для отдыха.

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Как сказано в рабочей версии ФЦП, в течение семи лет в туристической сфере появится 28,6 тыс. новых рабочих мест. Это связано с тем, что в России создается 45 кластеров — площадок с единой сетью туристических объектов (гостиницы, рестораны, музеи, пляжи и так далее). Сейчас строительство таких объектов ведется по всей стране — в Крыму, на Алтае, на Камчатке, в Поволжье и других регионах.

Например, 4 тыс. вакансий откроется в Дальневосточном округе, 3,5 тыс. — в Северо-Кавказском. Почти 3 тыс. жителей байкальского региона смогут начать работу в сфере туризма, Крым и Севастополь откроют чуть более тысячи вакансий на территории кластеров, сказано в рабочей версии ФЦП. 

По данным Росстата, на июнь 2018 года в стране около 3,5 млн граждан искали работу. 30 тыс. дополнительных рабочих мест могли бы обеспечить занятостью около 1% из них.

Идея создать в России десятки современных туристских кластеров разрабатывается в Ростуризме уже семь лет. По федеральной программе на 2011–2018 годы ведется строительство 45 туристских кластеров в 35 субъектах страны. По задумке Ростуризма к 2025 году они станут частью 15 крупных инвестиционных туристских проектов. Например, в проект «Черноморское побережье» войдут кластеры в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае, проект «Каспий» объединит Астраханскую область, Дагестан и Калмыкию.

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Уже сейчас в новых кластерах работают несколько сотен новых объектов, в том числе гостиниц и ресторанов. 

Согласно рабочей версии ФЦП, на подпрограмму «Комплексное развитие... инфраструктуры туристских кластеров... » к 2025 году планируется потратить 247 млрд рублей. Причем большая часть средств (180 млрд) поступит из внебюджетных источников, сказано в материалах целевой программы.

Чтобы кластеры заработали в полную силу, необходимо решение ряда задач: создание и модернизация туристских объектов, капитальное строительство и реконструкция инфраструктуры (дороги, аэропорты, вокзалы), а также изучение и оценка туристского потенциала регионов. 

В Ростуризме оперативно не ответили на запрос «Известий». 

Эксперты отмечают, что в туризме сейчас не хватает профессионально обученных кадров. С учетом сезонности спроса на персонал и традиционного отношения к работе в индустрии как к временной на предприятиях отрасли наблюдается большая текучка, рассказала генеральный директор Hospitality Income Consulting Елена Лысенкова. Вакансии есть уже сейчас, но зарплата остается не очень привлекательной для соискателей, считает эксперт. Средний заработок рядовых сотрудников турсферы в некоторых регионах — 15–25 тыс. рублей в месяц. Для сравнения, на начало августа этого года, по данным Росстата, средняя ежемесячная зарплата в стране составила 42,5 тыс. рублей.

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Кластерный подход поможет развить инфраструктуру во многих регионах, привлечь больше путешественников и дать работу тем, кто находится в поиске, считает эксперт Общественной палаты по туризму Роман Бобылев. По его словам, кластер — это не продвижение какого-то туристического объекта, а комплексное развитие территорий.

Кластерный подход имеет хороший потенциал и для игроков рынка, считает Алексей Зарецкий, генеральный директор онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.

— Бизнес сам по себе инфраструктуру создать не может — это задача, которая решается только комплексным подходом с поддержкой государства. Важно, чтобы был нормальный аэропорт, хорошие дороги, отельные комплексы с хорошим обслуживанием — тогда туристы поедут. И туроператоры, и турагентства от этого только выиграют, — добавил эксперт.

По его мнению, при кластерном подходе должно улучшиться и качество продукта, в одном регионе появятся разного уровня гостиницы и рестораны, развлекательные и культурные центры. Всё это должно привести к здоровой конкуренции на рынке и к тому, что предложения для туристов подешевеют.

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