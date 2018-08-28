На продвижение туризма в России хотят потратить более 4 млрд рублей

На продвижение российского туристического продукта на мировом и внутреннем рынке до 2025 года планируется потратить более 4 млрд рублей. Более половины этой суммы планируется выделить из федерального и региональных бюджетов, сказано в рабочей версии федеральной целевой программы о развитии туризма до 2025 года, с которой ознакомились «Известия». Реклама может придать серьезный импульс росту популярности богатейшего туристического потенциала России, однако прежде всего должна активно развиваться инфраструктура для путешественников, полагают эксперты.

2,5 млрд из 4 млрд рублей, которые планируется направить на популяризацию российского туристического продукта, хотят выделить из федерального и региональных бюджетов, остальные — из внебюджетных источников. Об этом сказано в рабочей версии ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)».

Так, на проведение информационно-пропагандистской кампании и распространение социальной рекламы о туризме в России на мировом и внутреннем рынке заложено около 2,2 млрд рублей (из них 936 млн — из федерального бюджета). К примеру, планируется организовать публикации в различных СМИ, проводить пресс-туры, размещать наружную рекламу и сообщения в интернете.

Среди мероприятий программы также международные, общероссийские, межрегиональные туристские форумы, выставки и другие подобные события. На это планируют потратить 1,4 млрд рублей (678 млн — из внебюджетных источников). В отдельную строку расходов включили «создание конкурентоспособного цифрового контента» — на это понадобится 402 млн рублей, сказано в тексте ФЦП. Большая часть этой суммы — 344 млн — должна быть выделена из федерального бюджета.

Реклама может стать эффективным способом продвижения, считает зампред общественного совета при Ростуризме, председатель Клуба защиты прав туристов Дмитрий Давыденко. И миллиардное финансирование в данном случае вполне оправданно, считает эксперт.

— К примеру, участие в международных выставках стоит достаточно дорого, но эти затраты себя оправдывают: именно там проводятся презентации туристических продуктов, заключаются контракты с операторами и агентствами. Всё это очень важно для развития отрасли, — добавил Дмитрий Давыденко.

Российскому туристическому продукту не хватает рекламы и внешней коммуникации, считает генеральный директор Hospitality Income Consulting Елена Лысенкова. На фоне того охвата и интереса к стране, который появился после проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, образовалась хорошая платформа для того, чтобы уже со следующего года Россия начала активно продвигать свой туристический продукт, полагает она. Для более эффективного продвижения реклама должна быть системной, планомерной, продуманной, считает эксперт.

Эффект от рекламы станет гораздо заметнее в комплексе с другими не менее важными мероприятиями по развитию туризма в России, уверен генеральный директор онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata Алексей Зарецкий. Когда потребитель увидит, что ему предлагают отдых в отелях с хорошим сервисом по адекватной цене, когда будет развита инфраструктура в местах отдыха, люди начнут охотнее путешествовать по стране, считает эксперт.

В Ростуризме не смогли оперативно прокомментировать данные о будущих затратах на продвижение турпродукта страны. Как ранее рассказывал в интервью «Известиям» глава Ростуризма Олег Сафонов, вклад туризма в ВВП с учетом программных мероприятий в 2025 году составит 5,33 трлн рублей.

Концепция ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)» была принята правительством в мае этого года. Она предполагает обустройство инфраструктуры туристических объектов, повышение квалификации персонала этой отрасли, субсидирование предпринимателей, занятых на туристическом рынке, и т.д. По расчетам Ростуризма, вложения в отрасль будут более чем оправданными — конечным результатом ФЦП, согласно тексту концепции, будет считаться рост совокупного туристского потока по России на 28%.

Документ разработан в качестве продолжения аналогичной федеральной целевой программы на 2011–2018 годы. В составленном Минэкономразвития рейтинге 38 ведомственных ФЦП туристическая программа заняла одну из верхних строчек, получив оценку «выше среднего», отметил Олег Сафонов. Целый ряд показателей-индикаторов, таких как инвестиции в основной капитал средств размещения, количество койко-мест в отелях и хостелах, существенно перевыполнен.