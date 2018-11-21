Путевка в Россию: поток туристов из США за четыре года вырос на треть
За первые три квартала 2018 года Россию посетило более 213 тыс. американских туристов. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы безопасности (ФСБ), с которыми ознакомились «Известия». Это почти на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2014-го, когда отношения между Москвой и Вашингтоном серьезно осложнились. Несмотря на продолжающийся дипломатический американо-российский конфликт, поток туристов из США в РФ стабильно растет.
По данным пограничной службы ФСБ, чаще всего американцы приезжали в Россию с июля по сентябрь. В этот период нашу страну посетили более 123 тыс. граждан США. В I квартале в РФ прибыли около 8,5 тыс. путешественников из Штатов, а с апреля по июнь — свыше 81 тыс. Общее число туристов из США за первые девять месяцев 2018 года составило 213 518 человек.
Интерес к России среди американцев стабильно растет с 2014 года. Если за три квартала 2014 года в РФ въехало порядка 150 тыс. туристов из Штатов, то за аналогичный период 2015-го их было почти 153 тыс., а в 2016-м — уже около 165 тыс. В 2017 году в качестве туристов Россию посетило более 206 тыс. американцев. В целом с 2014 года турпоток из Соединенных Штатов вырос на 30%.
В отличие от времен холодной войны между РФ и США сегодня нет идеологического конфликта, который мешал туризму, отметил в беседе с «Известиям» сенатор Алексей Пушков.
— На уровне общественных контактов, рядовых граждан и бизнесменов из США я не вижу возрастания враждебности к России. Для интересующихся нашей страной американцев Россия совершенно не запретная, какой она была во второй половине 1970-х или в 1980-е годы, — заявил политик.
Антироссийская риторика властей США не влияет на рост потока туристов из Штатов в Россию, согласен и профессор факультета права ВШЭ, американист Александр Домрин.
— Американцы меньше всего думают о том, что происходит в Вашингтоне. Они в большей степени живут интересами своего школьного округа, интересуется тем, что происходит у них в штате, а не какими-то дрязгами с Москвой, — сказал политолог. — У граждан США есть особый интерес к экзотическому туризму в России. В частности, многие хотят посетить Сибирь, Байкал или мечтают проехать по Транссибирской железнодорожной магистрали от Владивостока до Москвы. Кому-то интересна культура. Я лично знаю одну американку, которая приняла православие и в прошлом году приезжала в Россию.
Кроме того, эксперт считает, что политика санкций и антироссийские настроения в правящих кругах только усиливают интерес обычных граждан к РФ.
— Сейчас, когда Россию объявляют главным источником зла, многие граждане задумываются, а почему бы не поехать и не посмотреть, правда ли это. Ведь если в недружественные США страны — КНДР или даже Кубу — поехать сложно, то с Россией нет никаких проблем. Особенно, учитывая тот факт, что американцам тут ничто не угрожает, — подытожил Александр Домрин.
Российско-американские отношения ухудшились после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, за которым последовало воссоединение Крыма с РФ, а на востоке страны вспыхнул вооруженный конфликт. Вашингтон с тех пор неоднократно вводил против Москвы экономические санкции и персональные ограничения против политиков и бизнесменов. Кроме того, в конце 2016 года, еще во время президента Барака Обамы, из США были высланы 35 дипломатов РФ. Москва ответила на этот недружественный шаг резким сокращением штата дипмиссии США в РФ на 755 человек. На этом дипломатическая «перестрелка» не закончилась — в последний раз Штаты выслали 60 российских дипломатов из-за «дела Скрипалей», снова вызвав зеркальные меры со стороны РФ.
Стоит отметить, что с января по сентябрь Россию посетило более 43 тыс. австралийских туристов и свыше 40 тыс. путешественников из Канады. Кроме того, за первые три квартала 2018 года в РФ въехало более миллиона туристов из стран Евросоюза. Так, из Германии прибыли почти 400 тыс. человек, а из Великобритании — более 114 тыс. туристов. Также за этот период Россию посетило свыше 106 тыс. итальянцев, около 95 тыс. французов и порядка 77 тыс. граждан Испании.