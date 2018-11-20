В Россию с любовью: более 1 млн туристов из ЕС посетили РФ в 2018 году

За первые три квартала 2018 года Россию посетило более 1 млн туристов из Евросоюза. В пятерку стран, из которых едет больше всего путешественников, входят Германия, Великобритания, Италия, Франция и Испания. Об этом свидетельствуют данные пограничной службы ФСБ, с которыми ознакомились «Известия». По сравнению с аналогичным периодом 2017 года турпоток в Россию из стран ЕС вырос на 58 тыс. человек.

Несмотря на сложности в отношениях между Москвой и Брюсселем, с января по сентябрь 2018-го в Россию приехало 1 129 800 туристов — граждан Евросоюза. Лидером турпотока стала Германия. Из ФРГ приехало почти 400 тыс. человек. На втором месте расположилась Великобритания, из которой прибыло более 114 тыс. туристов. Также в Россию за этот период приехало свыше 106 тыс. итальянцев, около 95 тыс. французов и порядка 77 тыс. граждан Испании.

Немало туристов традиционно приезжают из Финляндии (около 46 тыс. человек). Кроме того, в топ-10 попали Нидерланды (30 тыс.), Латвия (29 тыс.), Австрия (26 тыс.) и Польша (22 тыс.).

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в 2018-м Россию посетило приблизительно на 58 тыс. туристов больше. В соотношении с первыми тремя кварталами предыдущего года, в 2018-м в РФ прибыло больше немцев — на 28,5 тыс. Подобную тенденцию можно заметить и у итальянцев (на 8 тыс. человек). Снижение туристического потока заметно только из Финляндии и Испании. Из этих стран приехало меньше туристов — на 500 и 2 тыс. человек соответственно.