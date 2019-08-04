Россияне застряли в Бургасе из-за задержек рейсов Bulgaria Air

Российские туристы застряли в аэропорту болгарского курорта Бургас в связи с задержками рейсов авиакомпании Bulgaria Air в Москву. Об этом сообщил «Интерфакс».

Отмечается, что всего было отменено три рейса. По состоянию на 21:00 все пассажиры были размещены в отелях. Ранее стало известно, что россияне ожидали вылета в аэропорту, среди них много семей с детьми.

15 июня Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказала, на что россияне могут рассчитывать при задержке или отмене авиарейсов.