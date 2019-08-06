Индонезиец пройдет спиной вперед 700 км

Индонезиец пройдет спиной вперёд 700 км в знак протеста против исчезновения лесов в стране. 43-летний Меди Бастони отправился с острова Ява до Джакарты в надежде обратиться к президенту. Мужчина попросит Джоко Видодо помочь спасти деревья у его родной деревни Доно. Четверть пути он уже преодолел, на голове у него — зеркало заднего вида. Закончить путешествие он планирует 17 августа, в День независимости Индонезии.