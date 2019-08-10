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Число жертв ДТП под Астраханью увеличилось до четырех

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Фото: vk.com/ДТП Астрахань
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В результате столкновения двух легковых автомобилей в Ахтубинском районе Астраханской области погибли четыре человека. Об этом в субботу, 10 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по региону.

Уточняется, что ранее 10 августа сообщалось о трех погибших и двух пострадавших. Участниками ДТП стали автомобили «Лада Гранта» и Honda Fit. Инцидент произошел в 10:55 по местному времени (9:55 мск) на 148-м км автодороги Волгоград–Астрахань.

«В результате ДТП погибли водитель и пассажиры «Лада Гранта» — мужчина 1992 года рождения, женщина 1991 года рождения, их годовалая дочь и трехлетний сын», — указано в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

8 августа водитель мотоцикла в Астраханской области скончался в результате ДТП с легковым автомобилем. По данным Госавтоинспекции, водитель мотоцикла «ИЖ» допустил выезд на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Лада». 37-летний мужчина получил серьезные травмы, он скончался в машине скорой помощи.

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