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В Сети появилось видео момента ДТП с Tesla на МКАД

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Фото: TASS/DPA
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Телеканал РЕН ТВ 10 августа опубликовал видео момента ДТП с электромобилем Tesla на МКАД в Москве.

На кадрах видно, как иномарка проезжает мимо легковушки и левым боком цепляет эвакуатор. В результате столкновения машина отлетает в сторону.

Как сообщалось ранее, электромобиль практически сразу загорелся. За его рулем находился генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков с двумя детьми. Сейчас он находится в реанимации под присмотром врачей.

В июне прошлого года сообщалось, что электромобиль, который принадлежал режиссеру Майклу Моррису, внезапно воспламенился прямо во время движения. Подобный случай произошел и в мае 2018 года, тогда машина сгорела полностью, а водитель погиб.

24 апреля основатель и гендиректор американской компании Tesla Илон Маск прокомментировал сообщения о самовоспламенении машин. Он посетовал на то, что ежегодно в мире сгорают миллионы обычных машин, однако при воспламенении «одной Tesla появляются самые большие заголовки».

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