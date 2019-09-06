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СМИ рассмотрели вероятные варианты трудоустройства Мамаева после освобождения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев может подписать контракт с екатеринбургским «Уралом». Президент ФК Григорий Иванов ранее говорил о готовности подписать контракт с футболистом, напоминает «Спорт-Экспресс» в пятницу, 6 сентября.

Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял в октябре прошлого года, что при любом исходе уголовного дела, когда игроки окажутся на свободе, клуб «Ахмат» готов трудоустроить их в команде.

Издание также рассматривает в качестве вариантов, куда мог бы пойти Мамаев, ЦСКА, московский «Торпедо» и петербургский «Зенит».

Вопрос о расторжении контракта между «Краснодаром» и Мамаевым смогут рассмотреть через одну-две недели после выхода футболиста из колонии общего режима на свободу по УДО. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Виктор Березов.

По словам Березова, Мамаев не может разорвать контракт с «Краснодаром» на следующий же день после освобождения, так как необходимо собрать арбитров.

«Нам сначала нужно уведомить стороны, собрать состав арбитров. У нас есть определенные сроки, прямо на следующий день мы ничего рассмотреть не можем», — цитирует председателя палаты телеканал «Звезда».

Ранее в этот же день Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрел ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, а также его брата Кирилла, осужденных по делу о драках в Москве. Было принято решение об удовлетворении ходатайства.

В октябре 2018 года футболисты с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

В их отношении возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы.

Кокорины и Мамаев отбывали наказание в исправительной колонии № 4 Белгородской области. 11 августа начальник колонии заявил, что предоставит им положительную характеристику для условно-досрочного освобождения.

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