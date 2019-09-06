Кокорин и Мамаев освобождены условно-досрочно

Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрел ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также его брата Кирилла, осужденных по делу о драках в Москве. Принято решение об удовлетворении ходатайства. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил «Интерфакс».

Эту информацию на своей странице в соцсети Instagram подтвердила адвокат Татьяна Стукалова.

«Отпустили», — написала она в ответ на вопрос одного из пользователей под своим постом. Сама запись состоит из коллажа с футбольным мячом и надписью «Домой».

При этом представитель суда Ирина Сазонова не подтвердила ТАСС условно-досрочное освобождение. В материале агентства отмечается, что заседание продолжается, оно проходит в закрытом режиме.

Александр Кокорин, его брат Кирилл и Павел Мамаев отбывали наказание в исправительной колонии № 4 Белгородской области. 11 августа, начальник колонии заявил, что предоставит Мамаеву и братьям Кокориным положительную характеристику для условно-досрочного освобождения.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима, Мамаев и еще один фигурант дела Александр Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы.

В октябре футболисты с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

В их отношении возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».