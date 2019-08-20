Акинфеев высказался о будущем Мамаева и Кокорина

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев сделал свой прогноз относительно будущего футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

«Мы Кокорина и Мамаева никогда не бросали. <...> Уверен, что они вернутся в футбол», — приводит его слова ТАСС во вторник, 20 августа.

8 октября 2018 года Мамаев, Кoкoрин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Прoтасoвицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Против них возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд столицы приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения. Мамаев и Прoтасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы, братья Кoкoрины — полтора года колонии.