Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о своих шансах вернуться в профессиональный футбол после освобождения. Об этом 10 августа сообщил портал Sport24.

По его словам, в колонии гораздо больше возможностей и пространства для занятий спортом, чем в СИЗО. Он заявил, что вместе бывшим нападающим петербургского футбольного клуба «Зенит» Александром Кокориным они держат себя в форме и постоянно занимаются.

«Нам не составит труда вернуться в большой футбол. Мы в этом уверены на 100%. Каждый день тренируемся», — отметил Мамаев.

Помимо этого он заявил, что после освобождения из колонии планирует «жить дальше, делать добро и оставаться всегда человеком».

Накануне стало известно, что команда исправительной колонии №4 города Алексеевка «Золотой лев», за которую выступили Кoкoрин и Мамаев, победила в матче против белгородского клуба «Салют». Мамаев забил три гола, а вот Кокорину в игре не повезло.

8 октября 2018 года Мамаев, братья Александр и Кирилл Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Против них возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Позже обвинения переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы, братья Кокорины — 1 год и 6 месяцев.