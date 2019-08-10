Кокорин рассказал о жизни в исправительной колонии

Бывший нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, осужденный за драку в центре Москвы, рассказал журналистам о жизни в исправительной колонии.

По его словам, подъем объявляют в 6:00, затем заключенные идут на работу.

«На работе ты можешь работать три часа, но ты должен сделать норму. То есть не обязательно работать восемь часов», — цитирует его «РИА Новости».

Как сообщил представитель ФСИН, Кокорин, а также осужденный по делу о драке в центре Москвы футболист Павел Мамаев в колонии занимаются упаковкой одноразовых костюмов.

Кокорин добавил, что ему обещали зарплату в размере 11 тыс. рублей. Он признался, что пока не знает, как потратить эти деньги.

По словам футболиста, в исправительной колонии ежедневно дают 1,5 часа тренировок.

«Я делаю пресс, отжимаюсь, бегаю», — сообщил он.

Также Кокорин рассказал, что им с Мамаевым запретили фотографироваться с сотрудниками ФСИН.

«Нам запретили. Мы как раз стараемся сотрудникам объяснить, что в этом нет ничего такого, а они в этом видят коррупционную составляющую», — цитирует его «РИА Новости».

Кокорин также заверил журналистов, что в колонии нет произвола и всё беззаконие осталось в прошлом.

Футболист добавил, что при встрече пожал бы руку Денису Паку, которого избил в октябре прошлого года.

«Если встречу Пака, то готов пожать ему руку... Ему нужно было рассказать, как было на самом деле», — сказал Кокорин.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина и его младшего брата Кирилла к полутора годам колонии общего режима, Мамаев и друг футболистов Александр Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы.

В октябре фигуранты дела устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

В их отношении возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».