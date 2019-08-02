Мамаев и Кокорин подали ходатайство об УДО

Приговоренные к тюремным срокам полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратились в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом 2 августа «РИА Новости» сообщили в Алексеевском суде Белгородской области.

Об УДО также ходатайствовал младший брат Кокорина Кирилл. Дата рассмотрения обращений пока не назначена.

Осужденные футболисты отбывают срок лишения свободы в колонии в Белгородской области. Там Кокорин и Мамаев трудятся упаковщиками комбинезонов — единственная работа, не требующая специального обучения. После смены спортсмены играют в футбол.

8 октября 2018 года Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Против них возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы, братья Кокорины — 1 год и 6 месяцев.