Пребывание в колонии стало уроком для Кокорина и Мамаева

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, которые осуждены по статье «Хулиганство», назвали пребывание в колонии важным жизненным уроком. Об этом они рассказали в интервью телеканалу «Россия 1» в воскресенье, 21 июля.

«Мне многое дало пребывание здесь, нахождение вообще в изоляции с первого дня. На мой взгляд, я стал только сильнее. Сломать меня будет, я считаю, очень тяжело. Потому что ту школу, которую мы прошли здесь, каждый из нас, я не думаю, что смогли бы получить на свободе. Для меня как для мужчины это огромный урок», — подчеркнул Мамаев.

В свою очередь, Кокорин добавил, что именно в колонии понял, как скучает по близким и чем хочет заниматься дальше, пишет ТАСС.

8 октября 2018 года Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке.

Против них возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы, братья Кокорины — 1 год и 6 месяцев.