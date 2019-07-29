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Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осужденные по статье «Хулиганство», рассказали изданию «Московский комсомолец» о жизни в колонии в Белгородской области. Интервью со спортсменами вышло в понедельник, 29 июля.

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Арестанты сравнили пребывание в ИК-4 с пребыванием в СИЗО «Бутырка» и признались, что тюрьма «не так страшна» — в изоляторе им было гораздо сложнее.

В частности, в колонии они могут ежедневно созваниваться с близкими и ходить «на помывку», а Кокорину позволяют проходить оздоровительные процедуры, необходимые в связи с травмой колена, пишет «Газета.ру».

«Во-первых, уже нет неопределенности. Есть понимание, когда выйдешь. Во-вторых, ты не сидишь без дела. В-третьих, ты много времени проводишь на свежем воздухе. Благодаря этому даже спится по-другому», — рассказал Кокорин.

Мамаев заявил, что в тюрьму их везли сутки «в столыпинском вагоне», «в отдельном «купе» без сокамерников», а в колонии их «весь лагерь ждал» и «приняли по-доброму». По приезде в колонию футболистов «раздели догола, выдали робу» и «забрали все неположенные вещи», например цветную спортивную одежду. Другие заключенные подняли за них «кружки чифиря», то есть очень крепкого чая, и поприветствовали фразой «Добро пожаловать».

В тюрьме Кокорин и Мамаев трудятся упаковщиками комбинезонов — единственная работа, которая не требует специального обучения. После смены спортсмены играют в футбол.

«Альтернативы не было. Думаю, вакансии тренеров тут просто нет. Мы просто после работы помогаем ребятам тренироваться», — рассказал Кокорин.

По словам футболистов, они «на воле трудились раз в сто больше», но за свою работу в тюрьме оплату пока не получили. Их зарплата в колонии составляет 11 тыс. рублей. Сейчас осужденные читают произведения Достоевского. Также спортсмены признались, что очень довольны местной едой.

«Тут прекрасные пельмени можно в «столе заказов» приобрести. Пирожки как-то покупали. Они в ларьке по 30 рублей, вкусные очень. Раньше тут продавали еще кур-гриль, но мы на них не попали. Сейчас почему-то их не продают. Хотелось бы, чтобы вернули», — рассказал Кокорин.

Ранее в июле футболисты назвали пребывание в колонии важным жизненным уроком, который помог им стать сильнее.

8 октября 2018 года Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Против них возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы, братья Кокорины — 1 год и 6 месяцев.

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