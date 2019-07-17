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Начальник колонии прокомментировал видео с игрой Кокорина и Мамаева в футбол

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Начальник ИК-4 УФСИН по Белгородской области, где отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, Сергей Плясов прокомментировал появившуюся в Сети видеозапись с игрой спортсменов в футбол. По его словам, все вопросы по поводу этих кадров нужно адресовать Федеральной службе исполнения наказаний.

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По словам Плясова, игра не могла происходить сейчас, так как спортсмены в данный момент находятся в штрафном изоляторе, передает «Спорт-Экспресс».

Руководство регионального управления ФСИН опровергло информацию о помещении спортсменов в штрафной изолятор. По его информации, за время нахождения в исправительном учреждении Кокорин и Мамаев ни разу там не были, передает «РИА Новости».

Ранее в интернете стали распространяться кадры, на которых Кокорин и Мамаев играют в футбол. Действие происходит на площадке, огороженной колючей проволокой. Спортсмены коротко подстрижены и одеты в жилеты разных цветов (то есть играют за разные команды). Младший брат Кокорина Кирилл, отбывающий наказание в той же колонии, в кадре не присутствует.

4 июля СМИ сообщили, что братьев Кокориных, Мамаева и еще одного фигуранта дела, футбольного тренера Александра Протасовицкого, этапировали из Москвы в Белгород. Адвокат Мамаева Игорь Бушманов рассказал «Известиям», что его подзащитного отправили из Москвы в белгородское СИЗО № 3 днем ранее.

В октябре 2018 года фигуранты дела устроили драку в одном из московских кафе и на парковке.

Против них возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы, братья Кокорины — 1 год и 6 месяцев.

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