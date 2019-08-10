Команда Кокорина и Мамаева победила в матче против белгородского «Салюта»

Команда исправительной колонии №4 города Алексеевка «Золотой лев», за которую выступили осужденные футболисты Александр Кoкoрин и Павел Мамаев, победила в матче против белгородского клуба «Салют», играющего в Профессиональной футбольной лиге.

Команды сыграли два тайма по 20 минут в формате шесть на шесть.

Мамаев забил в ворота противников три мяча, Кокорину отличиться не удалось, сообщает «Газета.ру».

8 октября 2018 года Мамаев, Кoкoрин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Прoтасoвицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Против них возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд столицы приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения. Мамаев и Прoтасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы, братья Кoкoрины — полтора года колонии.