Кокорин заявил о готовности бесплатно играть за «Зенит»

Футболист Александр Кокорин заявил, что готов играть за футбольный клуб «Зенит» бесплатно до окончания карьеры. Об этом 10 августа сообщает «РИА Новости».

«После того как в «Зените» ко мне отнеслись, я готов за них завершить карьеру бесплатно», — рассказал футболист.

Кокорин отметил, что сейчас он свободный агент и никаких предложений от футбольных клубов ему еще не поступало.

5 августа сообщалось, что Белгородский областной суд запросил личные дела Александра Кокорина и Павла Мамаева для определения даты рассмотрения ходатайств об УДО.

Ранее в июле футболисты назвали пребывание в колонии важным жизненным уроком, который помог им стать сильнее.

Осужденные футболисты отбывают срок лишения свободы в колонии в Белгородской области. Там Кокорин и Мамаев трудятся упаковщиками комбинезонов (это единственная работа в колонии, не требующая специального обучения). После смены они играют в футбол.

8 октября 2018 года Мамаев, братья Александр и Кирилл Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Против них возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Позже обвинения переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы, братья Кокорины — 1 год и 6 месяцев.