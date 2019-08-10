Полиция перекрыла проезд к колонии перед матчем с участием Кокорина и Мамаева

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграют 10 августа за команду «Золотой лев» исправительной колонии № 4 города Алексеевка против белгородского клуба «Салют».

Как сообщает РЕН ТВ, за несколько часов до начала матча сотрудники правоохранительных органов и ФСИН перекрыли проезд к главному входу в колонию. Перед постом собрались журналисты.

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко отметил, что известные футболисты сами выступили с инициативой проведения матча.

«Салют» выступает в первенстве Профессиональной футбольной лиги.

8 октября 2018 года Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Против них возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы, братья Кокорины — 1 год и 6 месяцев.