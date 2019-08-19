В суде назвали дату рассмотрения вопроса об УДО Мамаева и Кокорина

Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрит ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина и его брата Кирилла 6 сентября. Об этом сообщается на сайте суда в понедельник, 19 августа.

«Рассмотрение ходатайств адвоката в интересах осужденных Кокорина К.К., Кокорина А.А., Мамаева П.К. назначено к рассмотрению 6 сентября с 9:00 в выездном судебном заседании в помещении ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области», — говорится в сообщении.

Мамаев и Кокорины отбывают наказание в исправительной колонии № 4 Белгородской области.

11 августа, начальник исправительной колонии, где отбывают наказание футболисты, заявил, что предоставит Мамаеву и братьям Кокориным положительную характеристику для условно-досрочного освобождения.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы.

В октябре фигуранты дела устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

В их отношении возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».