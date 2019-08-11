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В колонии предоставят положительную характеристику Кокорину и Мамаеву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Начальник исправительной колонии №4 города Алексеевка Белгородской области Сергей Плясов заявил, что предоставит положительную характеристику для условно-досрочного освобождения (УДО) заключенным Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, а также его брату Кириллу. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

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«Никаких претензий ни к Кокориным, ни к Мамаеву нет. Распорядок дня соблюдают, нареканий нет. На работу ходят, в библиотеку, в храм, на зарядку, в столовую. Принимают участие во всех мероприятиях спортивных. Все трое ходят, вопросов к ним нет никаких. В суде по УДО от нас они получат положительную характеристику», — отметил Плясов.

Четвертого фигуранта дела — друга футболистов Александра Протасовицкого — Плясов не упомянул.

Накануне бывший нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, осужденный за драку в центре Москвы, рассказал журналистам о жизни в исправительной колонии.

По его словам, подъем объявляют в 6:00, затем заключенные идут на работу. Кокорин добавил, что ему обещали зарплату в размере 11 тыс. рублей. Он признался, что пока не знает, как потратить эти деньги.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы.

В октябре фигуранты дела устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

В их отношении возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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