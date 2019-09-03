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Адвокат Пака прокомментировала ходатайства Кокорина и Мамаева об УДО

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Адвокат главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака Наталья Шатихина заявила, что суд будет рассматривать ходатайства об условно-досрочном освобождении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и экс-нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина в отсутствие потерпевшего или его представителя. Об этом она рассказала в беседе с «РИА Новости».

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«В адрес Алексеевского районного суда Белгородской области, а также районной прокуратуры было направлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие потерпевшего или его представителя. Вопрос об условно-досрочном освобождении осужденных целиком оставлен на усмотрение суда», — отметила Шатихина.

По ее словам, в таком деле главный результат — это ответственность виновных, а не строгость наказания.

Уточняется, что суд рассмотрит ходатайства Кокорина и Мамаева об УДО 6 сентября.

11 августа начальник исправительной колонии № 4 Белгородской области, где отбывают наказание футболисты, заявил, что предоставит Мамаеву, а также Александру Кокорину и его младшему брату Кириллу положительную характеристику для условно-досрочного освобождения.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина и его брата к полутора годам колонии общего режима, Мамаев и друг футболистов Александр Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы.

В октябре фигуранты дела устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

В их отношении возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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