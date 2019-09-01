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В Сети запустили флешмоб в поддержку УДО Кокорина и Мамаева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В социальной сети Instagram стартовал флешмоб в поддержку условно-досрочного освобождения (УДО) футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также Александра Протасовицкого. Об этом «РИА Новости» сообщил организатор акции и активист Игорь Шумилин.

По его словам, он запустил акцию «Казнить нельзя помиловать» 31 августа в преддверии рассмотрения ходатайства футболистов об УДО, призывая суд здраво принимать решение. За первые 12 часов акции в ней приняли участие более 700 человек.

Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрит ходатайства об УДО 6 сентября. Заседание состоится прямо в колонии.

8 октября 2018 года Мамаев, Кoкoрин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Прoтасoвицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Против них возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд столицы приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения. Мамаев и Прoтасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы, братья Кoкoрины — 1,5 года колонии.

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