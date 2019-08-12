Кокорин объяснил свой смех во время судебного заседания

Бывший нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, осужденный за драку в центре Москвы, назвал причину смеха во время судебного заседания. Видеоролик появился на YouTube канале белгородского клуба «Салют».

По его словам, в первые два месяца он не отдавал себе отчет в происходящем. Он отметил, что надеялся на освобождение из-под стражи, однако оказалось, что намерения пострадавший в драке стороны были весьма серьезными.

«Поняли, что ничего хорошего не будет, и на судах уже так, «ха-ха, хи-хи». Нам: «Что вы смеетесь?» А чего не смеяться-то?» — рассказал Кокорин.

8 октября 2018 года полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, братья Александр и Кирилл Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Против них возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Позже обвинения переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы, братья Кокорины — 1 год и 6 месяцев.

11 августа Мамаев рассказал о своих шансах вернуться в профессиональный футбол после освобождения.