Прямой эфир
Сюжет:

Кокорин объяснил свой смех во время судебного заседания

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, осужденный за драку в центре Москвы, назвал причину смеха во время судебного заседания. Видеоролик появился на YouTube канале белгородского клуба «Салют».

По его словам, в первые два месяца он не отдавал себе отчет в происходящем. Он отметил, что надеялся на освобождение из-под стражи, однако оказалось, что намерения пострадавший в драке стороны были весьма серьезными.

«Поняли, что ничего хорошего не будет, и на судах уже так, «ха-ха, хи-хи». Нам: «Что вы смеетесь?» А чего не смеяться-то?» — рассказал Кокорин.

8 октября 2018 года полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, братья Александр и Кирилл Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Против них возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Позже обвинения переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы, братья Кокорины — 1 год и 6 месяцев.

11 августа Мамаев рассказал о своих шансах вернуться в профессиональный футбол после освобождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кокорин заявил о готовности бесплатно играть за «Зенит»
Кокорин рассказал о жизни в исправительной колонии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017