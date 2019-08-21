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Мамаев впутался в новые проблемы с законом

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, который может освободиться из тюрьмы в скором времени, должен оплатить штраф на сумму более 434 тыс. рублей. Согласно данным Федеральной службы судебных приставов именно такую сумму он задолжал за неуплату налогов за имущество и транспорт.

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Приказ о взыскании недоимок со спортсмена вынес 429 судебный участок еще в прошлом году, он вступил в силу 10 января 2019 года. Как выяснила газета «МК», футболист игнорировал уплату налогов еще в 2015-2016 годах.

Так, в конце мая приставы наложили на джип Мамаева ограничения на регистрацию. То есть, эти меры не позволят новому владельцу иномарки оформить имущество на себя.

8 октября 2018 года Мамаев, Александр Кoкoрин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Прoтасoвицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Против них возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд столицы приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения. Мамаев и Прoтасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы, братья Кoкoрины — полтора года колонии.

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