Суд подтвердил УДО братьев Кокориных и Мамаева

Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева. Об этом 6 сентября сообщает «РИА Новости».

«Удовлетворены ходатайства об УДО Кокорина Кирилла и Кокорина Александра», — рассказала пресс-секретарь суда Ирина Сазонова. Позже она подтвердила и освобождение Мамаева.

О том, что футболистов освободили досрочно, ранее на своей странице в соцсети Instagram сообщила адвокат осужденных Татьяна Стукалова.

Александр Кокорин, его брат Кирилл и Павел Мамаев отбывали наказание в исправительной колонии № 4 Белгородской области. 11 августа начальник колонии заявил, что предоставит Мамаеву и братьям Кокориным положительную характеристику для условно-досрочного освобождения.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима, Мамаев и еще один фигурант дела Александр Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы.

В октябре футболисты с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

В их отношении возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».