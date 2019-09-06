Потерпевший от действий Кокорина и Мамаева согласился на УДО футболистов

Глава департамента Министерства промышленности и торговли Денис Пак, потерпевший от действий Александра Кокорина и Павла Мамаева, не выступает против освобождения футболистов из колонии. Об этом 6 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление адвоката осужденных Юрия Падалко.

«Пришло ходатайство от представителя Пака о том, что они всё отдают на усмотрение суда, фактически они не против положительного решения. Кроме того, хорошие, положительные характеристики были направлены колонией, они будут поддерживать ходатайство об УДО», — пояснил Падалко.

Рассмотрение ходатайства по условно-досрочному освобождению Кокорина и Мамаева запланировано на этот же день, оно пройдет в выездном формате на территории ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области. Из-за того, что объект является режимным, журналисты и публика не смогут наблюдать за слушанием. Также о досрочном освобождении будет просить младший брат Александра Кокорина Кирилл.

Ранее в этот же день сообщалось, что администрация исправительного учреждения не возражает против условно-досрочного освобождения осужденных.

11 августа начальник исправительной колонии, где отбывают наказание футболисты, заявил, что предоставит Мамаеву и братьям Кокориным положительную характеристику для условно-досрочного освобождения. Осужденные отбывают наказание в исправительной колонии № 4 Белгородской области.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы.

В октябре фигуранты дела устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

В их отношении возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».