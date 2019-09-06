В колонии поддержали досрочное освобождение братьев Кокориных и Мамаева

Администрация исправительного учреждения не возражает против условно-досрочного освобождения осужденных футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его брата Кирилла. Об этом сообщил журналистам адвокат Юрий Падалка.

«Характеристика хорошая в отношении всех троих, колония поддерживает ходатайства об УДО», — цитирует его в пятницу, 6 сентября, ТАСС. В пятницу суд рассмотрит ходатайства Кокорина и Мамаева об УДО.

11 августа, начальник исправительной колонии, где отбывают наказание футболисты, заявил, что предоставит Мамаеву и братьям Кокориным положительную характеристику для условно-досрочного освобождения. Осужденные отбывают наказание в исправительной колонии № 4 Белгородской области.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы.

В октябре фигуранты дела устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

В их отношении возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».