В РФС рассказали о расторжении контракта Мамаева с «Краснодаром»

Вопрос о расторжении контракта футбольного клуба «Краснодар» с полузащитником Павлом Мамаевым может быть рассмотрен через 1-2 недели после его освобождения из колонии. Об этом сообщил председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Виктор Березов.

В мае Мамаев и его друг нападающий «Зенита» Александр Кокорин были приговорены к лишению свободы сроком на один год и пять месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Однако 6 сентября футболисты подали ходатайство об условно-досрочном освобождении. В случае, если суд удовлетворит прошение, игроки выйдут на свободу уже 17 сентября.

«Мы будем определяться с проведением заседания по делу Мамаева и «Краснодара» уже после того, как Павла отпустят по УДО, если это, конечно, произойдет», — сказал Березов «Спорт Экспрессу».

Он добавил, что рассмотрение вопроса произойдет не ранее чем через 1-2 недели после освобождения Мамаева, так как необходимо собрать состав арбитров.

Кокорин и Мамаев отбывают наказание за из-за драк. В октябре прошлого года они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем избили в кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Уголовное дело было возбуждено по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».