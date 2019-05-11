«Доиграет» сезон: «Краснодар» не может уволить Мамаева

Футбольный клуб «Краснодар» всё еще не может уволить футболиста Павла Мамаева, которого суд приговорил к одному году и пяти месяцам заключения в колонии общего режима. Клуб, за который выступал 30-летний полузащитник, еще в начале скандала с избиением дал понять, что расстанется с провинившимся игроком. Однако клуб не имеет права на увольнение, пока приговор не вступил в законную силу.

— Приговор подлежит праву апелляционного обжалования, — отметил «Известиям» адвокат Мамаева Игорь Бушманов. — Юридической силы для расторжения трудового договора на данный момент нет. Текущий контракт Павла с «Краснодаром» заканчивается 31 декабря 2019 года.

На рассмотрение апелляции может уйти еще несколько месяцев, так что Мамаев продолжит числиться в «Краснодаре» до конца чемпионата России, а возможно, и в начале следующего сезона.

Напомним, что другие участники дела также получили реальные сроки. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин приговорен к одному году и шести месяцам колонии, как и его младший брат Кирилл. Другу футболистов Александру Протасовицкому назначили то же наказание, что и Мамаеву.

Александр Кокорин также формально остается футболистом «Зенита», но его соглашение заканчивается уже летом. Сообщалось, что главный тренер петербургской команды Сергей Семак хотел бы сохранить 28-летнего форварда в рядах сине-бело-голубых. Однако окончательное решение относительно его будущего руководство клуба будет принимать после освобождения футболиста. При этом в «Зените» планируют вручить Кокорину золотую медаль как победителю текущего розыгрыша чемпионата России.