Лучший игрок СИЗОна: Мамаев забил семь мячей на казенном поле

Бывший футболист сборной России, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, находящийся под следствием, принял участие в матче между заключенными СИЗО «Бутырка». Звездный российский футболист проявил себя во всей красе, сыграв по тайму за каждую из команд и забив семь мячей. Это игра стала первой в истории следственных изоляторов России. В Федеральной службе исполнения наказаний пообещали проводить такие матчи во всех СИЗО страны.

Хорошо подготовились

Разговоры о том, что футбольный матч с участием Павла Мамаева может пройти в «Бутырке», начались еще в конце прошлого года. Для того, чтобы игра состоялась, нужно было учесть несколько нюансов. Планировалось, что Мамаев сыграет в одной команде Александром Кокориным. Так как оба проходят обвиняемыми по одному делу, встречаться друг с другом они могут только с разрешения следователя. Однако проблема отпала сама собой, после того как нападающий «Зенита» отказался играть из-за болей в колене.

Сообщалось, что в матче также примут участие охранники изолятора. Однако повторения сюжета известного фильма «Костолом», в котором бывший футболист попал в тюрьму и создал из заключенных команду, обыгравшую надзирателей, не получилось. Мамаев играл не против сотрудников СИЗО, а исключительно со своими сокамерниками — 12 заключенных были разделены на две команды (по пять человек в поле и вратарь).

«Бутырка» отлично подготовилась к проведению матча. Внутренний дворик превратился в площадку для мини-футбола, покрытую хорошо утрамбованным снегом. Были установлены ворота, на которые натянули сетку, а на импровизированное поле нанесли яркую разметку. Далеко не в каждом московском дворе можно встретить такое.

Каждому игроку выдали специальные шипованные бутсы, чтобы те не скользили на снегу, а вратарям — профессиональные перчатки. К главной звезде исторического матча отношение было особым — Мамаеву разрешили выйти в собственной футбольной обуви. А играли заключенные специальным ярко-оранжевым мячом, чтобы снаряд было отчетливо видно на снегу. То, с каким вниманием в СИЗО отнеслись к мероприятию, действительно удивляет. Например, год назад у РПЛ не нашлось яркого мяча для московского дерби «Локомотив»– «Спартак». И из-за сильного снегопада проблемы с идентификацией снаряда возникали и у футболистов, и у зрителей.

Заключенные вышли на площадку в строгих черных спортивных костюмах. Выглядело всё очень атмосферно, но им тут же раздали манишки, и одна команда стала оранжевой, а другая — зеленой. А на манишку Мамаева была даже нанесена его фамилия и любимый 17-й номер. Памятную вещь хотели отправить в музей «Бутырки», но в послематчевой суете ее стащил кто-то из журналистов.

Играющий тренер

Формально игра была приравнена к простой прогулке заключенных с элементами физической активности. Поэтому матч длился всего 40 минут (два тайма по 20 минут и небольшой перерыв). В качестве судьи выступал один из работников СИЗО, который находился на поле в своей служебной форме.

С момента выхода Мамаева на поле с его лица ни на секунду не сходила улыбка. Это выглядело очень искренне и по-детски. Как будто подросток, которому родители несколько дней не разрешали гулять, вернулся на футбольное поле. Павел был в отличном расположении духа и много шутил. Когда мяч после одного из неточных ударов попал в камеру журналиста, стоявшего за воротами, футболист бросил реплику «Не стой под стрелой». А в одном из спорных эпизодов Мамаев попросил судью прибегнуть к помощи VAR (система видеоповтора).

Складывалось впечатление, что друг с другом играют хорошие приятели, а не соперники. Не было никакой жесткости, игроки не спорили. А малочисленные удары по ногам объяснялись скорее неопытностью некоторых заключенных, нежели грубостью. За игрой было действительно интересно следить.

Мамаев, конечно, выделялся своим классом. Практически каждая атака шла через него. Он сыграл по тайму за обе команды и забил семь мячей, один из которых вышел и вовсе шедевром: Павел отправил мяч в сетку, ударив по летящему снаряду в падении через себя. Это вызвало бурю оваций и у зрителей, и у остальных игроков. Мамаев будто исполнял роль играющего тренера. Он постоянно подсказывал своим партнерам по команде, подбадривал их. При этом всех называл по именам.

Вторым по популярности игроком в этом матче, пожалуй, стал чернокожий вратарь зеленой команды. Нигериец по имени Давид, которого обвиняют в незаконном провозе людей через границу, раз за разом спасал свою команду не хуже профессионального голкипера. Отбил он и несколько опасных ударов самого Мамаева. После очередного сейва Павел даже не удержался и сравнил его с вратарем английского «Манчестер Юнайтед» Давидом Де Хеа.

Игра закончилась со счетом 8:7 в пользу оранжевой команды, за которую Мамаев играл в первом тайме. Но результат не был особенно важен. Эта игра стала первой в истории следственных изоляторов России. Теперь ФСИН обещает, что многие заключенные не только в «Бутырке», но и в СИЗО по всей стране смогут участвовать в подобных мероприятиях.

Хорошего понемножку

Так совпало, что матч Мамаева в изоляторе состоялся в тот же день, когда его клуб «Краснодар» провел свою первую официальную игру в 2019 году. «Горожане» встречались с немецким «Байером» в рамках 1/16 финала Лиги Европы, но Павлу не разрешили полностью посмотреть игру. По информации «Известий», футболист смог увидеть только первый тайм, после чего, согласно правилам внутреннего распорядка, был вынужден отправиться в камеру.

— Отбой у нас строго в 22:00, и в данном случае никаких исключений ни для кого быть не может, поэтому посмотреть игру полностью у Павла не получится. Однако никто не против, чтобы он ее посмотрел на следующий день в повторе, — объяснил «Известиям» заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

Правозащитница Ева Меркачева попыталась помочь Мамаеву и лично обратилась к Максименко с просьбой разрешить футболисту в честь праздника посмотреть матч своей команды целиком. Однако замглавы ФСИН оказался непреклонен.

— Если мы разрешим Мамаеву посмотреть этот матч, то завтра у нас появится, к примеру, болельщик «Динамо», которому тоже захочется посмотреть игру своей любимой команды после отбоя. Тот же Александр Кокорин переживает за «Зенит», но правила для всех одни, и дисциплина должна сохраняться. Мы делали исключения такого рода для заключенных только во время матчей чемпионата мира-2018 — вот тогда был настоящий праздник, — ответил Максименко.

8 октября 2018 года Павел Мамаев, а также футболист «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Футболистов взяли под стражу, их пребывание в СИЗО недавно продлили до 8 апреля. Спортсменам грозит до двух лет лишения свободы.